Cengiz Ünder'den iki füze!
Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Roma'nın Ternana'yı 3-1 yendiği hazırlık maçında iki gole imza attı. Cengiz Ünder'in iki golü Roma'ya galibiyeti getirdi.
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