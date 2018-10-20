Cengiz Ünder, Köksal Baba'ya karşı
Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder, sosyal medya fenomeni Köksal Baba ile bilek güreşi yaptı. Roma resmi Twitter hesabı görüntüleri paylaştı.
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