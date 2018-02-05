Cengiz Ünder ilk golünü attı!
Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Verona karşısında 45. saniyede attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Cengiz'in attığı gol ile Roma deplasmanda Verona'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Serie A'da Hellas Verona'ya konuk olan Roma'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, mücadelenin henüz başında gol kaydetti.Mücadelenin 45. sanaiyesinde şık bir golle fileleri havalandıran Cengiz, böylelikle Roma formasıyla ilk golünü de atmış oldu.
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