Cengiz Ünder "En İyi Genç Oyuncu" seçildi!
Roma'da taraftar oylarıyla "Yılın En İyi Genç Oyuncusu" seçilen Cengiz Ünder için İtalyan devi özel bir video yayınladı.
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