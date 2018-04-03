Cengiz: Ceza her an açıklanabilir!

Mustafa Cengiz, UEFA tarafından Galatasaray'a verilecek cezayla ilgili açıklamada bulundu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cengiz "UEFA cezayı her an açıklayabilir. 8 ceza var, kınamadan men etmeye kadar. Biz en hafifinin olmasını umuyoruz" dedi.