Cengiz: Ceza her an açıklanabilir! – Fotomaç TV
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    Cengiz: Ceza her an açıklanabilir!

    Mustafa Cengiz, UEFA tarafından Galatasaray'a verilecek cezayla ilgili açıklamada bulundu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cengiz "UEFA cezayı her an açıklayabilir. 8 ceza var, kınamadan men etmeye kadar. Biz en hafifinin olmasını umuyoruz" dedi.

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    03 Nisan 2018, Salı
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