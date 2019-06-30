Cemil Usta'nın hikayesi | Video haber
Cemil Usta 32 yaşında futbol hayatını noktaladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Rodallega: Haziran'da gidiyorum!
- Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...
- Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...
- Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak özel bölümü soru ve cevapları
- Trabzonspor - Antalyaspor maçından kareler...
- İşte Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ilk 11'leri...
- Trabzonspor yıldızlarının fiyatlarını güncelledi!
- Barcelona resmen duyurdu! Abdülkadir Ömür...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.