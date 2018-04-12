Cedi Osman'ın hırsı ABD'li spikeri Türkçe konuşturdu
NBA'deki gururumuz Cedi Osman'ın, 18 sayıyla kariyer rekoru kırdığı New York Knicks maçında bulduğu bir isabet, ABD'li spikere Türkçe konuşturdu. Cedi'nin üstün mücadelesini anlayan spiker, hırsı karşısında Türkçe "Savaşmak" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın