Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası mücadeledeki hakem kararları ile ilgili yönetimle birlikte son dakika toplantısı düzenledi.
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