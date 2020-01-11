Çaykur Rizesporlu Samudio: Çok iyi bir ortamda çalışıyoruz

Gerçekten çok iyi bir ortamda çalışıyoruz. Otel, sahalar güzel. Pratik olarak baktığımızda 3 gün içinde Galatasaray'la kupa maçımız var. Dünkü hazırlık maçı da iyi geçti. Umarım lige ve kupaya hazır bir şekilde başlarız.

Geçen sene Emre Akbaba'nın sakatlandığı pozisyonla ilgili gelen soruya:

"O pozisyonu iş kazası olarak değerlendiriyorum. Gerçekten çok üzüldüm çünkü futbolcu olarak ben hiçbir meslektaşımı sakatlamak istemem. Çok kötü bir sakatlık oldu, o yüzden gözyaşlarımı da tutamadım. Ciddi anlamda çok üzüldüm ve kendisini ziyaret ettim. Daha sonra da çok yakın arkadaş olduk, birbirimize mesajlar atıyoruz. Bir önceki Galatasaray maçında zaten görüştük, şimdi yine görüşeceğiz. Galatasaray için de çok önemli bir futbolcu, umarım iyi oynadığı gibi oynamaya başlar."

"HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

İnişli çıkışlı bir grafik sergiliyoruz evet. Ama geçen seneki puan durumuna baktığımızda daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Geçen sene 12 puan vardı şimdi 20 puandayız. Puan olarak kötü bir puanda olduğumuzu söylemek istemiyorum ama tabiki sıralama olarak daha iyi olabilirdik. 3 gün sonra bir Galatasaray maçı var, 5 maçı 15 gün içerisinde yapacağız. Hazır olmamız gerekiyor. Her maçtan iyi bir sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Bireysel olarak da nasıl katkı sağlayabilirsem gol olsun asist olsun veya iyi oynamak, gerekli katkıyı sağlamak istiyorum.

"RİZE'NİN YEMEĞİ TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEĞİ"

Türkiye'de nereye gitsem aynı tadı bulamıyorum. Favori yemeğim de pilavla kavurma.