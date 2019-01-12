Çaykur Rizespor'dan flaş Marcao açıklaması
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Çaykur Rizespor'dan flaş Marcao açıklaması

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Bakır, "Galatasaray'ın transfer ettiği değil, başka Marcao ile ilgilendik" ifadelerini kullandı.

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12 Ocak 2019, Cumartesi
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