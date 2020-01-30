Çaykur Rizespor'dan Alper Potuk ve Melnjak açıklaması!
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Hırvat sol bek Dario Melnjak'ın takımda kalacağını açıkladı. Kartal, transfer etmek istedikleri Alper Potuk ile ilgili ise "Alper'i istiyoruz, kendisi kararını verecek." dedi.
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