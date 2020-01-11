Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: İkinci yarı daha iyi olacağız

A Spor muhabiri Mustafa Mandev'in sorularını yanıtlayan Kartal'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Milan Skoda, Çek Milli takımında oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde oynayan her sene 35-40 maç civarı oynayan Avrupalı bir futbolcu. Çok tecrübeli ve fiziksel özellikleri iyi olan bir oyuncu. Özellikle merkezde yandan gelen yüksek toplarda hava hakimiyeti çok etkili. Kendisi takip ettiğimiz, bildiğimiz bir oyuncuydu.

"MALİ ŞARTLARDA DA UYGUN OYUNCUYDU"

Mali, ekonomik şartlarda kulübümüze de uygun ve elverişli olduğu için bize faydalı olacağını düşünüyoruz, onun için bu transferi gerçekleştirdik. İnşallah sezon başında yaşadığımız sıkıntıları, şanssızlıkları yaşamayız.

"BİRKAÇ TANE DAHA TRANSFERİMİZ OLACAK"

Yapacağımız transferlerle birlikte, birkaç tane daha transfer yapmayı düşünüyoruz. Daha üst sıraları zorlayan, daha iyi mücadele eden bir Rizespor'u taraftarlarımıza seyrettirmek istiyoruz. İkinci yarı inşallah aramıza katılan arkadaşlarla beraber daha başarılı bir sezon geçirmeyi ve tamamlamayı düşünüyoruz.

Transfer çalışmalarımızı kulübümüzün imkanları dahilince Yılmaz Bal sürdürmektedir, 1-2 transferimiz daha olacak. Güzel bir kamp yapıyoruz, inşallah ikinci yarı için güzel bir referans olur.

"KUPADA GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde de üst sıraları zorlayarak başarılı bir lig performansı göstermek istiyoruz. İkinci yarı daha iyi mücadele ederek taraftarlarımızı mutlu edeceğiz.