Çaykur Rizespor kar nedeniyle İzmir'e gidemedi

Bakır'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu yıl ilk defa Rize ve Trabzon'a kar yağdı ama beklenenin üzerinde bir kar kalınlığı oluştu. 8 Şubat'ta gün boyu Trabzon Havalimanı'na hiç uçak inip kalkmadı. Biz bugün pazartesi günü oynayacağımız maç için saat 12.40'ta Trabzon Havalimanı'ndan uçacaktık. Önce 1 saat gecikme konuldu, sonrasında uçuş iptal edildi. Ben şu anda uçuşlarla ilgili bir gelişme olursa diye Trabzon Havalimanı'nda bekliyorum. Bu anlamda şu anda sıkıntı içerisindeyiz. İzmir'e uçabilmek için bütün şartları zorlamaya devam ediyoruz.

Hasan Bakır, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi durumunda TFF'den maçın ertelenmesi yönünde bir talebiniz olacak mı?" sorusuna "Şu anda uçabilmek için bütün şartları zorluyoruz. Bizim oynamakla ilgili hiçbir problemimiz yok ama hava şartları devam eder ve bugün uçuşla ilgili bir gelişme yaşanmazsa talebimizi ileteceğiz. Eğer uçamazsak federasyon da bize yardımcı olamazdık."