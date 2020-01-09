Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Melnjak için bize gelen teklif yok

Kartal'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Transferlerimizle, çalışmalarımızla, ekibimizle ikinci yarı çok daha iyi bir Rizespor göreceğiz.

"MELNJAK İÇİN BİZE GELEN TEKLİF YOK"

Melnjak ile ilgili Fenerbahçe veya başka bir kulüpten bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Resmi de yok, gayrı resmi de yok. Ahlaklı iyi bir çocuk, bu sene onunla devam etmekten yanayız.

"BİR FORVET TRANSFERİMİZ VAR"

Bir forvet transferimiz var, ikinci forvete ihtiyacımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 saat içerisinde kesinleşecektir. İsmini söylemem uygun olmaz, teknik ekibin söylemesi daha doğru olur.

"HEDEFİMİZ TRANSFERİ 12'DEN VURMAK"

Geçen seneki gibi fazla transferimiz yok. Geçen sene bayağı bir transferimiz vardı, bu sene en fazla 4 transferle idare edeceğiz. 4 transferin de yerine oturması gerekiyor ki, oturacak. İkinci yarı inşallah iyi bir Rizespor göreceğiz.