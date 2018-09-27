Futbol kulüplerinden EURO 2024 mesajı: Türkiye hazır!
Futbol kulüpleri dün akşamdan itibaren sosyal medyadan 'Birlikte paylaşım' etiketiyle EURO 2024 paylaşımlarında bulundular. İşte o destek paylaşımları...
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