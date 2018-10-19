Çarpıcı Comolli yorumu: Aziz Yıldırım bile...
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında "Comolli'nin antreman sahasına öyle bir girişi var ki Aziz Yıldırım bile antremana geldiği zaman öyle sahaya girmiyordu." dedi.
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