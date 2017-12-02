Çare Fatih Terim!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
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