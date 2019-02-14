Cardozo'nun orta sahadan attığı nefis gol
Bir dönem Trabzonspor formasını da giyen Cardozo, takımı Libertad'ın Strongest'i 5-1 yendiği maçta harika bir gole imza attı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Herkes Ozan Kabak'ı konuşuyor! Bayern Münih maçında...
- Ve Fenerbahçe UEFA'ya listeyi verdi! 3 yeni isim...
- Sosyal medya gündemi (7 Şubat 2019)
- UEFA resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- İtalyanlar Cengiz Ünder transferini duyurdu! 50 milyon euro...
- UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...
- Arda Turan dibi gördü! 205 milyonluk şok...
- Sosyal medya gündemi (4 Ocak 2019)