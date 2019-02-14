Cardozo'nun orta sahadan attığı nefis gol
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Cardozo'nun orta sahadan attığı nefis gol

Bir dönem Trabzonspor formasını da giyen Cardozo, takımı Libertad'ın Strongest'i 5-1 yendiği maçta harika bir gole imza attı.

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14 Şubat 2019, Perşembe
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