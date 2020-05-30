Canlı yayında transferi doğruladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
Galatasaray'da Mert Hakan ve Emre için sezon sonu bekleniyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Uzun süredir bunlar konuşuluyor ama geçenlerde Sivasspor cephesinden biriyle görüştüm. Futbolcuların geleceklerini düşündüklerini söyledi bana. Ama Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın bir protokole imza atmadıklarını dile getirdi." ifadelerini kullandı.
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