Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray Devler Ligi'ne gidemezse..."
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dindar, "Trabzonspor'da şampiyonluğu çok istiyor ama şampiyon olamazsa mali açıdan büyük bir deprem olmayacak çünkü maaş yükü çok yüksek değil. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse Beşiktaş sendromu yaşama ihtimali var." ifadelerini kullandı.
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