Canlı yayında açıkladı! 'Galatasaray'da 6 isimle yollar ayrılacak!'

Uzunudurukan'ın açıklamaları;

Banega'nın menajeri geliyor. Pazarlık yapıyorlar, anlaşıyorlar ama Belhanda'nın menajeri de diyor ki 'Oyuncuya teklif bulamıyorum' kucaklarında kaldı Belhanda. Satamayınca, Banega'yı alamadılar. Hoca ısrarla Banega'yı istedi.

Galatasaray'da ocakta Belhanda gidiyor. Seri'nin kiralık sözleşmesi feshedilecek. Adem Büyük ile Jimmy Durmaz ve bir isim daha gidecek. 6 oyuncu ayrılacak.