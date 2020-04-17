Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe ve Marc Wilmots...
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Gün Ortası programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'deki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımdaki teknik direktör çalışmalarına da değinen Uluç, adı Fenerbahçe ile anılan Marc Wilmots'un Belçika basınında Fenerbahçe'ye gideceği yönünde çıkan haberleri 51 yaşındaki teknik adamın servis ettiğini söyledi.
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