Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe Lucescu ile görüştü"

Uzundurukan, "Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Lucescu ile görüşme yaptı. Sarı lacivertli yönetim tamamen Lucescu üzerine yoğunlaşmış durumda. Konyaspor maçından sonra Lucescu'yu açıklayacaklarını düşünüyorum. Lucescu da Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.