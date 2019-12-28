Canlı yayında açıkladı! "Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok!"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın Arda Turan iddialarına dair flaş açıklamalarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...
- Spor yazarları Göztepe - Galatasaray maçını değerlendirdi
- Fatih Terim'den flaş karar! "Kampa gelmesin"
- Fatih Terim'i kahreden olay! Galatasaray'da deprem...
- Galatasaray'da transfer bombası patladı! Onyekuru derken...
- Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım! İşte yeni 10 numara
- Galatasaray PSG'yi ezdi geçti! İşte UEFA'nın olay yaratan listesi...
- Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Terim'den sürpriz karar
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.