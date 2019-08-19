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Canevim 9. Bölüm

Taylan’ın tehlikeli planı...

Evi satın alamamak Taylan'ı çok öfkelendirmiştir, amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam eder. Kristina'nın ortalığı karıştırmaması için kendini büyük bir riske atar. Kristina ise Taylan'dan kurtulmak için harekete geçecektir. Hiç hesapta yokken ortaya çıkan gizemli bir kişi yüzünden Taylan, büyük bir sorunla uğraşmak zorunda kalır. Ceylan, mahalleden komşularının kızının düğününde nikah şahididir. Damadın şahidinin de Ömer olduğunu öğrenmek onu duygusal olarak etkiler. Bu durumdan haberdar olan Taylan, kendisini düğüne davet ettirir. Düğün devam ederken Taylan, Ömer için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır. Elvan, iş nedeniyle telefonunu açmak zorunda kalınca geçmiş yeniden karşısına çıkar. Müjgan'ın bu işin peşine düşmesi Elvan açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır.

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19 Ağustos 2019 , Pazartesi
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