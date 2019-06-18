Canevim - 4. Bölüm fragmanı
"Ömer ölür de beni bırakıp gitmez ki!"
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Almanlardan çarpıcı Emre Mor analizi!
- Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları
- Resmen belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in sözleşme detayları
- Fenerbahçe'de Eljif Elmas kararını verdi
- Zarar ziyan!
- İngiltere'de gündem Mesut Özil! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Ever Banega'dan Galatasaray açıklaması!
- İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istiyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.