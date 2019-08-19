Canevim 10. Bölüm
Feryal, Ömer’le iş birliği yapar!
Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesine engel olmaya çalışan Taylan, bu zor durumdan çıkmak için tehlikeli bir yola girer. Yaptığı iş birliğinden oğlunun haberdar olmaması için elinden geleni yapan Feryal ise bir yandan da istediğine ulaşamadığı için başka bir çözüm bulmaya karar verir. Feryal oğlunu, saplantılı Ceylan aşkından kurtarmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Ömer de Taylan'ı sevdiği kızdan uzak tutmak için riskli bir girişimde bulunur. Taylan ise her zamanki gibi karda yürüyüp izini belli etmeyecektir. Ömer'in, Taylan'ı yok yere suçladığını düşünen Ceylan ise onu Taylan'dan uzak tutmak için bir çare bulur. Müjgan yüzünden yerinin açık edilmiş olması Elvan için büyük bir gerilim nedeni olur. Bir yandan da atölyede onu istemeyen kadınlarla mücadele etmek zorunda kalır.
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