Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? Canlı yayında açıkladı
Bütçede küçülmeye gitmesi nedeniyle bonservissiz ve yerli oyunculara yönelen Galatasaray, operasyona bir ismi daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de takibi altında olan Caner Erkin'i yeniden kadroya dahil edebilmek adına harekete geçti. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, bu gelişme ile ilgili son bilgileri aktardı.
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