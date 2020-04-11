Can Bartu ölümünün 1. yıldönümünde anıldı
Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatının birinci yıldönümünde anılıyor. İşte bu özel ismin hayat hikayesi...
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