Campi için Sosa devrede
Estudiantes'ten Gaston Campi'yi transfer etmek isteyen Trabzonspor'da Arjantin kulübüyle yapılan pazarlıklarda Jose Sosa devreye girdi.
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