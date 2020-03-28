Caleb Ekuban pes etmedi
Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, yaşadığı ağır sakatlığa rağmen pes etmedi.
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