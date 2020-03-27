Caleb Ekuban pes etmedi
Trabzonspor'un formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Caleb Ekuban, yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara güçlü dönmeyi başardı.
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