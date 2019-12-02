Çağla Kubat: Rüzgar sörfü Türkiye'de yapılacak en iyi sporlardan birisi
Şampiyon sörfçü Çağla Kubat, A Spor ekranlarında yayınlanan Maksimum Spor programına konuk oldu. Kubat, Rüzgar sörfünün Türkiye'de yapılabilecek en iyi sporlardan biri olduğunu söyledi.
Kubat'ın açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye, rüzgar sörfü için en ideal ülkelerden biri. Çok uzun aylar antrenmanlarımızı sürdürebiliyoruz. Düz su koşulları olduğu için bazı teknikleri öğretmek çok rahat. Çocuklar için çok güvenli. İnsanlar çocuklarını çok küçük yaşlarından itibaren Alaçatı'nın korunaklı koylarında rüzgar sörfüne başlatabiliyorlar ki bunun gibi Türkiye'de pek çok yer var. Dolayısıyla rüzgar sörfünün ülkemiz için çok uygun olduğunu düşünüyorum."
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