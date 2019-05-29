Ç. Rizespor'da Okan Buruk dönemi sona erdi
Süper Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sona eren ve adı Başakşehir'le anılan teknik direktör Okan Buruk ile henüz bir görüşme yapmadıklarını açıklamıştı. Ayrılıkla ilgili gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı.
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