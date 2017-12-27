Buz gibi penaltı!

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken maçın ilk yarısındaki bu pozisyon çok tartışıldı! Valbuena'nın şutu sonrasında İstanbulsporlu savunmacının eline çarpan topta hakem Arda Kardeşler devam kararı verdi