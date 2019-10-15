Busenaz Sürmeneli: Askerlerimizin yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana

Busenaz Sürmeneli'nin açıklamaları:

Ringde herkes tek kişi olabilir ancak bu bir ekip işidir. Ailelerimiz, antrenörlerimiz, Barış Pınarı Harekatı'nda olan askerlerimiz var. Onların yüzünü bir nebze de olsa güldürebildiysem ne mutlu bana. Final maçını aldıktan sonra 3. raunda girerken antrenörüm "onlar için savaş, elinden geleni yap" dedi. Gerçekten o an gözüm karardı ve içimden "onlar için" diye seslenerek 3. raunda başladım. Duygusal bir yapım var. Maç kazandığımda sevinmek, gülmek yerine ağlamayı tercih ediyorum.

Elif Güneri'nin açıklamaları:

Çok güzel maçlarımız oldu. Buradaki takım arkadaşlarım ve diğer takım arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Yurt dışına gittiğimiz zaman Türkiye'deki gündemi sürekli takip ediyoruz. Türkiye'den haberler aldığımız zaman mutlu olduğumuz ve üzüldüğümüz anlar oluyor. Aslında kendimiz için savaşmıyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için ve bayrağımız için savaşıyoruz. Bizlere bu yolda destek vere Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum.

