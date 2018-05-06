Bursaspor'dan hakem açıklaması geldi!
A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programına katılan Bursaspor Başkanı Ali Ay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programına katılan Bursaspor Başkanı Ali Ay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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