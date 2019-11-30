Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 17 yaralı

BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA



Bursaspor Kulübü, Adanaspor ile oynayacakları maç için yola çıkan taraftarının kaza yapması üzerine açıklama yayımladı.



Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Adanaspor deplasmanında oynayacağı maç için bu sabaha karşı Bursa'dan Adana'ya hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu minibüs Eskişehir çıkışında talihsiz bir kaza geçirmiştir. Minibüs içerisinde şoför dahil 19 kişi yer almaktadır. Olay yerinde yaralılara acil müdahele yapılmış olup, 3 taraftarımız Eskişehir'deki hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, taraftarlarımıza acil şifalar dileriz.Camiamıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.