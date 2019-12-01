Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı
Konya'?nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, kavşakta TIR'la çarpıştı. Kazada 16'sı taraftar 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Konya-Adana karayolunun şeker fabrikası yakınındaki kavşakta meydana geldi. TFF 1'inci Lig'de mücadele eden ve Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan H.Ö. yönetimindeki 16 JR 403 plakalı otobüs, Ş.Y.'nin kullandığı 70 HE 953 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü Ş.Y., otobüs sürücüsü H.Ö., yedek sürücü A.E. ile 16 taraftar yaralandı. 19 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer taraftarın ise şeker fabrikasının misafirhanesinde bekletildikleri öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- A Milli Takım'a dev kazanç! İşte EURO 2020 gelirleri...
- Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar
- Juventuslu Emre Can'dan flaş açıklama! 'Çok mutsuzum!'
- Çağlar Söyüncü'nün menajeri canlı yayında resmen açıkladı! Galatasaray...
- A Milliler Andorra'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler
- Ay-Yıldızlılar liderlik aşkına! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!
- Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler
- Alvarez açıkladı! ''Türkiye'nin en tehlikeli oyuncusu...''
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.