Burhan Felek Atletizm Stadı açıldı
Ceyda Dönmez'in moderatörlüğünde, Sabah Sporu programına bağlanan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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