Burçin Keskin: "Pozisyon ofsayt ama..."
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Burçin Keskin: "Pozisyon ofsayt ama..."

Türkiye Futbol Federasyonu Eski Hakem İşleri Müdürü Burçin Keskin, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçındaki ofsayt pozisyonunu yorumladı. Keskin, ofsayttan önce faul olduğunu dile getirdi.

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05 Mart 2019 , Salı
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