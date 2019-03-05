Burçin Keskin: "Pozisyon ofsayt ama..."
Türkiye Futbol Federasyonu Eski Hakem İşleri Müdürü Burçin Keskin, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçındaki ofsayt pozisyonunu yorumladı. Keskin, ofsayttan önce faul olduğunu dile getirdi.
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