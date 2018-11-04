Burak Yılmaz'dan Trabzonsporlu yöneticiye hakaret!
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında "Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyince Trabzonsporlu bir yöneticiye hakaret ettiği söyleniyor." dedi.
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