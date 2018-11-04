A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında "Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyince Trabzonsporlu bir yöneticiye hakaret ettiği söyleniyor." dedi.