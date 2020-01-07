Burak Yılmaz'dan o yıldıza transfer çağrısı: "Come to Beşiktaş!"
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, siyah beyazlıların Antalya'da yaptığı yeni sezon hazırlık kampı sırasında basun mensuplarının sorularını yanıtladı. Golcü futbolcu, kendisine yöneltilen Arda Turan ve transfer sorularına ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, "Transfer konusunda eğer böyle bir şey yaparsam bir yönetimimiz var onlara saygısızlık olur. Arda'nın gönlünü biliyorum. Arda, çok karakterli bir adamdır. Sahada başarılı olduğu zaman diğer şeylerin önü kapacaktır. İnşallah onun gönlüne göre olur." dedi.
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