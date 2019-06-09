Burak Yılmaz: Rakibin hangi seviyede olduğunu gördük
Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa zaferi sonrası "Rakibin hangi seviyede olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Takımı açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray teklif yaptı...
- Son dakika l Galatasaray'dan transfer bombası! Ryan Babel'le birlikte o da geliyor...
- Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin yeri doldu! Resmen açıkladılar...
- Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi
- Gündeme bomba gibi düşmüştü! Talisca ve Galatasaray...
- Juventus'un Merih Demiral raporu ortaya çıktı!
- Abdullah Avcı'dan yılın takasına onay çıktı
- Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladılar! Kiralık olarak geliyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.