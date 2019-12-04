"Burak Yılmaz oynayan ve oynatan çok önemli bir adam"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Burak Yılmaz oynayan ve oynatan çok önemli bir adam" ifadelerini kullandı.
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