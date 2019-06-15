Burak Yılmaz Lecce'yi reddetti - Video
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Serie A ekiplerinden Lecce'nin yaptığı transfer teklifini reddetti.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, gösterdiği performansla ilerleyen yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Serıe A'ya yükselen İtalyan ekibi Lecce'nin, siyah beyazlı takımın golcüsüne teklifte bulunduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin Burak Yılmaz'a yıllık 2,5 milyon euro önerdiği belirtilirken, 33 yaşındaki futbolcunun bu teklifi reddettiği ifade edildi.
Burak Yılmaz'ın futbol hayatını Beşiktaş'ta sonlandırmak istediğini ve takımdan ayrılmayı düşünmediği aktarıldı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde siyah beyazlı takıma transfer olan Burak Yılmaz, Süper Lig'de 15 maçta forma giydi ve 11 gol atmayı başardı.
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