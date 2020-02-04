Burak Yılmaz ikinci yarıda bambaşka
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş'ta 1 gol atan Burak Yılmaz, son maçlardaki yükselen formuyla dikkat çekiyor.
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