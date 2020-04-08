Burak Kunduracıoğlu: Şu an Fenerbahçe'de endişe verici bir vaka yok
Fenerbahçe Futbol A Takımı Doktoru Burak Kunduracıoğlu, Şu anda sarı-lacivertli kulüpte endişe verici bir corona virüsü vakası olmadığını söyledi.
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