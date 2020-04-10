Bundesliga ne zaman başlayacak? Fatih Demireli açıkladı
Gazeteci Fatih Demireli, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına canlı bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demireli, Almanya Ligi'nin muhtemelen 9 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.
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