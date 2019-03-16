"Bülent Yıldırım'ın yönetimini beğendim"

Eski TFF Hakem İşleri Müdürü Burçin Keskin, Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçı sonrası A Spor'da yayınlanan Artı Futbol'a telefonla bağlanarak hakem Bülent Yıldırım'ın performansını değerlendirdi. Keskin, Bülent Yıldırım'ın bu maçtaki yönetimini genel olarak beğendiğini belirtti ve "Farklı isimlere ihtiyacımız var. 'Ben bu hakemi istemiyorum' ya da 'Şu hakem maça çıkmasın' gibi söylemlerden uzaklaşmamız gerekiyor" dedi.